https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Омске молодой человек на почве ревности расправился со своей 29-летней сожительницей, которая находилась на пятом месяце беременности.

Инцидент произошёл в Ленинском округе. Ранее судимый мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине. От полученных ран она скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее News.ru писал, что жителю Твери, убившему свою беременную супругу, выбрали меру пресечения в виде 17 лет колонии строгого режима.