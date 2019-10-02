В Омске молодой человек на почве ревности расправился со своей 29-летней сожительницей, которая находилась на пятом месяце беременности.
Инцидент произошёл в Ленинском округе. Ранее судимый мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине. От полученных ран она скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на
Ранее News.ru писал, что жителю Твери, убившему свою беременную супругу, выбрали меру пресечения в виде 17 лет колонии строгого режима.
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