Жириновский призвал запретить перевозку пассажиров автобусами по ночам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области, в результате которого погибли пять человек. В своём Telegram-канале он сообщил, что ЛДПР вновь предложит Госдуме рассмотреть законопроект, запрещающий перевозку пассажиров в автобусах по ночам.

Жириновский обратил внимание на то, что ДТП произошло рано утром. Он предположил, что водитель мог заснуть за рулём.

Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам ещё нужно, чтобы такая норма была принята? Мы продолжим эту борьбу за жизни наших граждан, — написал политик.

Рейсовый автобус попал в аварию на трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово Рязанской области утром 2 января. Транспортное средство врезалось в опору железнодорожного моста. По последним данным, в автобусе находились 52 человека. Из них пятеро погибли и 22 пострадали. По факту произошедшего СКР возбудил два уголовных дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.

Среди возможных причин ДТП называются переутомление водителя (по предварительным данным, он был трезв) и сильный гололёд на трассе.