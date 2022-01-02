Жириновский призвал запретить перевозку пассажиров автобусами по ночам
Сергей Попов
Сергей Попов
14:38, 02 января 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области, в результате которого погибли пять человек. В своём Telegram-канале он сообщил, что ЛДПР вновь предложит Госдуме рассмотреть законопроект, запрещающий перевозку пассажиров в автобусах по ночам.
Жириновский обратил внимание на то, что ДТП произошло рано утром. Он предположил, что водитель мог заснуть за рулём.
Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам ещё нужно, чтобы такая норма была принята? Мы продолжим эту борьбу за жизни наших граждан, — написал политик.
Рейсовый автобус попал в аварию на трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово Рязанской области утром 2 января. Транспортное средство врезалось в опору железнодорожного моста. По последним данным, в автобусе находились 52 человека. Из них пятеро погибли и 22 пострадали. По факту произошедшего СКР возбудил два уголовных дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.
Среди возможных причин ДТП называются переутомление водителя (по предварительным данным, он был трезв) и сильный гололёд на трассе.