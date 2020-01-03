https://static.news.ru/photo/2d0725e8-2fd4-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Шостаковича. По предварительным данным, мог пострадать один человек.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Очевидцы рассказали, что загорелась трёхкомнатная квартира. Площадь пожара составляет около 60 кв. м. Одна из комнат находится в огне полностью.

Экстренные службы эвакуировали 10 жильцов. Одного человека осматривают медики, тяжесть его повреждений уточняется.

Как ранее передавал NEWS.ru, при пожаре в Карелии погибли четыре человека. Возгорание случилось в деревянном доме в посёлке Бочилово Пудожского района республики. Следователи по факту пожара завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.