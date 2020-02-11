12 человек, в том числе пятеро гражданских, получили ранения при подрыве террориста-смертника у ворот военного университета в столице Афганистана.
Жертвами нападения стали пять человек — трое военнослужащих и двое мирных граждан, уточнил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Насрат Рахими.
ÙØµØ±Øª Ø±ØÛÙ Û Ø³Ø®ÙÚ¯ÙÛ ÙØ²Ø§Ø±Øª Ø¯Ø§Ø®ÙÙ Ù Û Ú¯ÙÛØ¯ Ú©Ù Ø§ÙÙØ¬Ø§Ø± Ø¯Ø± ÙØ²Ø¯ÛÚ© Ø¯Ø§ÙØ´Ú¯Ø§Û ÙØ¸Ø§Ù Û Ù Ø§Ø±Ø´Ø§Ù ÙÙÛÙ Ø¯Ø± Ú©Ø§Ø¨Ù Ø¨Ø±Ø®Ø§Ø³ØªÙ Ø§Ø² ÛÚ© ØÙ ÙÛ Ø§ÙØªØØ§Ø±Û Ø¨ÙØ¯Ù Ø§Ø³Øª.— TOLOnews (@TOLOnews)
Ø§Ù Ø§ÙØ²ÙØ¯ Ú©Ù ØºÛØ±ÙØ¸Ø§Ù ÛØ§Ù ÙÛØ² Ø¯Ø± Ù ÛØ§Ù ÙØ±Ø¨Ø§ÙÛØ§Ù Ø§ÛÙ ØÙ ÙÙ Ø§Ø³ØªÙØ¯ Ø§Ù Ø§ ØªØ§Ú©ÙÙÙ Ø¬Ø²Ø¦ÛØ§Øª Ø¯ÙÛÙ Ø¯Ø± Ø¯Ø³Øª ÙÛØ³Øª.
pic.twitter.com/rfQbMuztR3 February 11, 2020
Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за взрывом в Пятом районе Кабула последовала стрельба.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен