https://static.news.ru/photo/0f222c40-4c93-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Global Look Press

12 человек, в том числе пятеро гражданских, получили ранения при подрыве террориста-смертника у ворот военного университета в столице Афганистана.

Жертвами нападения стали пять человек — трое военнослужащих и двое мирных граждан, уточнил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Насрат Рахими.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за взрывом в Пятом районе Кабула последовала стрельба.