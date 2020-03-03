https://static.news.ru/photo/2c5c06fe-5d01-11ea-aaaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /pixabay.com

Количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что речное судно затонуло 29 февраля в районе штата Амапа около города Макапа. На борту корабля было около 70 человек. Ранее сообщалось о 23 пропавших без вести и 13 жертвах в результате кораблекрушения.

На месте происшествия работают спасатели и водолазы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что не менее 53 человек погибли во время сильных ливней в Бразилии. Отмечается, что более трёх тысяч человек остались без жилья.