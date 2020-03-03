Количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Об этом
Отмечается, что речное судно затонуло 29 февраля в районе штата Амапа около города Макапа. На борту корабля было около 70 человек. Ранее сообщалось о 23 пропавших без вести и 13 жертвах в результате кораблекрушения.
На месте происшествия работают спасатели и водолазы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что не менее 53 человек погибли во время сильных ливней в Бразилии. Отмечается, что более трёх тысяч человек остались без жилья.
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