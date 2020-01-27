https://static.news.ru/photo/31b06ade-40c6-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivson Gomes/Global Look Press

Приблизительно 53 человека погибли во время ливней на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на управление гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

В штате штата Минас-Жерайс погибло 44 человека, а в соседнем Эспириту-Санту — девять.

Более 3,3 тысяч человек остались без жилья, около 14 тысяч покинули дома, а 19 человек считаются пропавшими без вести.

Бразильские синоптики сообщают о том, что за сутки, 23 января, в городе Белу-Оризонти штата Минса-Жерайс выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 мм, отмечает ТАСС.

В 99 муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение.

Власти Бразилии выделили 90 млн реалов (более $21,5 млн) экстренным службам на устранение последствий от стихийного бедствия.

Отмечается, что сильнее всего пострадали столичный Федеральный округ, а также штаты Эспириту-Санту, Минас-Жерайс, Рио- де-Жанейро и Гояс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство штата Минас-Джерайс объявило режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. На тот момент сообщалось о 38 жертвах стихийного бедствия.