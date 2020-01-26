https://static.news.ru/photo/00090860-4049-11ea-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Власти штата Минас-Джерайс на юго-востоке Бразилии объявили режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. Погибшими числятся уже 38 человек.

Кроме того, 17 считаются пропавшими без вести, 12 пострадали.

Более 11,4 тысячи человек покинули свои дома, 1,8 тысячи из них остаются без крова.

Режим ЧС будет действовать на протяжении полугода.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории штата Минас-Джерайс в Бразилии начавшиеся 23 января сильные ливни продолжаются по настоящее время. Сообщалось о 30 погибших.