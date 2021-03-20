Жертвами ДТП с участием микроавтобуса ФСИН стали три человека

Три человека погибли и ещё девять пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легкового автомобиля.
Инцидент произошёл в Вологодской области. Утром 22 марта на федеральной автодороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» «ГАЗель» ФСИН столкнулась с автомобилем Renault Logan.
В легковой машине находились пять человек. Трое из них, включая одного ребёнка, погибли. Ещё двое — один взрослый и один ребёнок — пострадали. Они госпитализированы.
В микроавтобусе ехали семь человек. Все они получили травмы в результате ДТП. Четверо из них госпитализированы с переломами,
Обстоятельства ДТП выясняются. Последствия аварии устраняют 35 человек и 14 единиц техники.
Информированный источник
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше перевернулся автобус с гражданами Украины. В результате ДТП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.