Жертвами ДТП с участием микроавтобуса ФСИН стали три человека

https://static.news.ru/photo/e069b7b4-8ae5-11eb-9ade-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС по Вологодской области

Три человека погибли и ещё девять пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легкового автомобиля.

Инцидент произошёл в Вологодской области. Утром 22 марта на федеральной автодороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» «ГАЗель» ФСИН столкнулась с автомобилем Renault Logan.

В легковой машине находились пять человек. Трое из них, включая одного ребёнка, погибли. Ещё двое — один взрослый и один ребёнок — пострадали. Они госпитализированы.

В микроавтобусе ехали семь человек. Все они получили травмы в результате ДТП. Четверо из них госпитализированы с переломами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обстоятельства ДТП выясняются. Последствия аварии устраняют 35 человек и 14 единиц техники.

Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что в микроавтобусе ФСИН находились шестеро осуждённых, которых везли на работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше перевернулся автобус с гражданами Украины. В результате ДТП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.