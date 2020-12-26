Женщина погибла под колёсами автомобиля в московском дворе

https://static.news.ru/photo/3398bb46-4785-11eb-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка попала под автомобиль в одном из столичных дворов. Она скончалась.

На улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19 автомобиль наехал на пешехода. В результате наезда погибла пожилая женщина, — говорится в сообщении столичного дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности происшествия неизвестны.

Как писал NEWS.ru, на севере Москвы пешеход пытался перейти дорогу на красный свет и попал под трамвай. Инцидент произошёл 13 декабря около 21:30 на улице Енисейской. Пешеходу была оказана медицинская помощь.

Ранее в Саратове в автомобильной аварии погиб начальник саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин. Он совершил столкновение с грузовиком КамАЗ, после удара джип Болтухина Suzuki Grand Vitara врезался в дерево. Авария произошла у поворота на село Александровка примерно в 10:20 мск.

В Крыму три человека погибли в дорожной аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения. Всего в ДТП участвовали три транспортных средства.