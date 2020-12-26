Женщина погибла под колёсами автомобиля в московском дворе

Пенсионерка попала под автомобиль в одном из столичных дворов. Она скончалась.
На улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19 автомобиль наехал на пешехода. В результате наезда погибла пожилая женщина, — говорится в сообщении столичного дептранса.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности происшествия неизвестны.
Как писал NEWS.ru, на севере Москвы пешеход пытался перейти дорогу на красный свет и попал под трамвай. Инцидент произошёл 13 декабря около 21:30 на улице Енисейской. Пешеходу была оказана медицинская помощь.
Ранее в Саратове в автомобильной аварии погиб начальник саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин. Он совершил столкновение с грузовиком КамАЗ, после удара джип Болтухина Suzuki Grand Vitara врезался в дерево. Авария произошла у поворота на село Александровка примерно в 10:20 мск.
В Крыму три человека погибли в дорожной аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения. Всего в ДТП участвовали три транспортных средства.