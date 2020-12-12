Пешеход попал под трамвай на севере Москвы

На севере Москвы пешеход попытался перейти дорогу на красный свет и попал под трамвай. Ему оказывают медпомощь.
Инцидент произошёл около 21:30 на улице Енисейской.
Произошло ДТП пешехода и трамвая № 17. По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего произошёл наезд, — сообщает столичный дептранс в своём канале в Telegram.
Известно, что пешеходу оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
При этом сообщается, что маршрут трамвая № 17 временно изменён. Вместо трамваев ходят автобусы.
Как писал NEWS.ru, в Москве водитель трамвая бесцеремонно вытолкал из салона пассажира. По факту инцидента инициирована служебная проверка, следует из сообщения пресс-службы департамента транспорта столицы.
Происшествие случилось, когда трамвай прибыл на конечную остановку на востоке Москвы. Водитель попросил последнего пассажира покинуть салон, однако тот отказался. Вскоре вагоновожатый применил силу и самостоятельно выволок человека из вагона, затем бросил его на землю и ударил.