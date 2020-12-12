Пешеход попал под трамвай на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/60cd9384-3d80-11eb-b6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На севере Москвы пешеход попытался перейти дорогу на красный свет и попал под трамвай. Ему оказывают медпомощь.

Инцидент произошёл около 21:30 на улице Енисейской.

Произошло ДТП пешехода и трамвая № 17. По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего произошёл наезд, — сообщает столичный дептранс в своём канале в Telegram.

Известно, что пешеходу оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

При этом сообщается, что маршрут трамвая № 17 временно изменён. Вместо трамваев ходят автобусы.

Как писал NEWS.ru, в Москве водитель трамвая бесцеремонно вытолкал из салона пассажира. По факту инцидента инициирована служебная проверка, следует из сообщения пресс-службы департамента транспорта столицы.

Происшествие случилось, когда трамвай прибыл на конечную остановку на востоке Москвы. Водитель попросил последнего пассажира покинуть салон, однако тот отказался. Вскоре вагоновожатый применил силу и самостоятельно выволок человека из вагона, затем бросил его на землю и ударил.