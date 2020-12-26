В аварии погиб начальник саратовского Гидрометцентра

https://static.news.ru/photo/1cd0f5ca-4764-11eb-ba43-fa163e074e61_660.jpg Фото: 64.mchs.gov.ru

Михаил Болтухин, возглавлявший саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 26 декабря, погиб в аварии. Об этом журналистам сообщили представители областной службы спасения.

Отмечается, что ДТП произошло у поворота на село Александровка. Болтухин ехал на своей машине Suzuki Grand Vitara и столкнулся с автомобилем КамАЗ. После этого глава местного Гидрометцентра врезался в дерево и погиб. На месте происшествия работали все экстренные службы.

Болтухин руководил областным Гидрометцентром с 1987 года.

В пресс-службе городского отдела ГИБДД рассказали, что авария произошла примерно в 10:20 мск.

ДТП случилось у поворота на село Александровка Заводского района Саратова, водитель легкового автомобиля 1950 года рождения погиб, — передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ДТП в Крыму привело к гибели трёх человек. Ещё один получил травмы в дорожной аварии с участием трёх легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.