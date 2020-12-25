Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Крыму

https://static.news.ru/photo/02a6354a-46ea-11eb-ba94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымская яма / Дороги Крыма/vk.com

ДТП в Крыму привело к гибели трёх человек. Ещё один получил травмы в дорожной аварии с участием трёх легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Навстречу двигалась Skoda, с которой произошло столкновение. После чего Mazda врезалась в ВАЗ, пишет «Интерфакс».

Жертвами ДТП в Симферопольском районе полуострова стали пассажир машины Mazda, а также водитель и пассажир Skoda. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. Проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, на трассе в Ростовской области произошла авария с участием девяти автомобилей, причиной которой стала наледь на дороге. Об этом сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

Участниками ДТП стали семь легковых машин, а также грузовая «Газель» и МАЗ. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололёда. При этом водителей предупреждали, что из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. В ГИБДД призывают быть осторожными и без необходимости не выезжать из дома.