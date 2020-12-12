Под Ростовом из-за гололёда столкнулись девять машин

https://static.news.ru/photo/258206ba-3c5f-11eb-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием девяти автомобилей, причиной которой стала наледь на дороге. Об этом сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

На первом километре + 750 метров трассы Ростов — Азов столкнулись девять автомобилей, — рассказал собеседник РИА Новости.

Участниками ДТП стали семь легковых машин, а также грузовая «Газель» и МАЗ. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололёда. При этом водителей предупреждали, что из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. В ГИБДД призывают быть осторожными и без необходимости не выезжать из дома.

Ранее машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Инцидент произошёл в 19:56 на пересечении улиц Большая Черёмушкинская и Винокурова. При этом информации о пострадавших не было, сообщал NEWS.ru.