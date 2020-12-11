Машина скорой помощи перевернулась в Москве

https://static.news.ru/photo/5c150f32-3be8-11eb-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в 19:56 на пересечении улиц Большая Черёмушкинская и Винокурова. При этом информации о пострадавших не было.

Произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых является машиной медицинской помощи, после столкновения указанное транспортное средство опрокинулось, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

На данный момент уточняются сведения о наличии пострадавших. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Ранее в Челябинске в результате ДТП пострадали два пешехода. Легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где и сбил людей.

Как писал NEWS.ru, в ГИБДД отмечают, что с отменой жёстких карантинных мер некоторые водители утратили чувство опасности, что привело к нестабильности на дорогах страны. В разные дни происходили то всплески аварийности на 30%, то снижение на 50%. В настоящее время ситуация выровнялась благодаря мерам профилактического характера.