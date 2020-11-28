Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Челябинске

https://static.news.ru/photo/ff6aa110-315c-11eb-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где сбил двоих пешеходов. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске.

typical_chelyabinsk/vk.com

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, джип Toyota Land Cruiser врезался в Renault Logan, которым управлял 52-летний мужчина. Легковой автомобиль откинуло на тротуар, где находились люди.

По предварительным данным, пострадало два человека, — цитирует РИА Новости представителя силовых структур.

В настоящее время виновник аварии не установлен, проводится проверка.

Ранее на Кубани три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Водитель не справился с управлением и влетел в большегруз Iveco. Все погибшие были в легковом автомобиле.

Накануне шесть человек погибли и восемь пострадали на территории Выселковского района Краснодарского края. Пассажирская «Газель» с лавками вместо сидений не уступила дорогу грузовику КамАЗ во время разворота.

Как писал NEWS.ru, треть смертельных ДТП происходит в России по вине плохих дорог. Всего с октября по ноябрь были зафиксированы 13 тысяч аварий, в них погибли 173 человека и 1,9 тысячи пострадали.