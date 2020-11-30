ГИБДД: часть водителей утратила чувство опасности после локдауна

https://static.news.ru/photo/0dc166c2-33b0-11eb-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После отмены жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса ситуация на российских дорогах была нестабильной. В ГИБДД полагают, что причиной тому является утрата некоторыми водителями чувства опасности.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузьмин отметил, что в марте число ДТП снизилось на 5%, в апреле — на 41,4%, а в мае — на 29,4%. Количество жертв дорожных происшествий также было значительно ниже показателей 2019 года. Однако после снятия ограничений ситуация изменилась.

В разные дни происходило то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Всё объясняется довольно просто. Люди, которые снова сели за руль, частично утратили водительские навыки, а некоторые — и чувство опасности, поддавшись эйфории после отменённого локдауна, — приводит его слова сайт МВД.

Кузин добавил, что в настоящее время ситуация стабилизировалась благодаря сдерживающим мерам, в основном профилактического характера.

Он также отметил, что в проекте нового КоАП закладывается инструментарий, нацеленный на злостных правонарушителей ПДД. По его словам, предлагаемые нововведения будут способствовать снижению смертности в результате ДТП до нулевой отметки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье произошло массовое ДТП. 13 автомобилей столкнулись на Лыткаринском шоссе. В результате инцидента никто не пострадал.