Женщина и маленький ребёнок скончались под колёсами поезда в Приморье

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На территории Спасского района Приморья женщина и маленький ребёнок попали под колёса грузового поезда, от полученных повреждений они оба скончались. В настоящий момент по факту трагедии правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что сообщение о гибели женщины с ребёнком поступило в ведомство 8 июня в 12:45 по местному времени. Грузовой поезд, согласно имеющейся информации, наехал на граждан на перегоне Спасск-Дальний — Старый Ключ.

На месте происшествия работает Приморский транспортный прокурор и следственная оперативная группа. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения.

После гибели женщины с ребёнком было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области мужчина и его двухлетняя дочь попали под поезд. Выжил только ребёнок.

Инцидент произошёл утром 3 июня в городе Ивантеевке на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина с девочкой на руках был сбит электропоездом Фрязино — Москва. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Его дочь доставлена в медучреждение.