Мужчина с ребёнком попали под поезд в Подмосковье

В Московской области мужчина и его двухлетняя дочь попали под поезд. Выжил только ребёнок.
Инцидент произошёл утром 3 июня в городе Ивантеевке на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина с девочкой на руках был сбит электропоездом Фрязино — Москва. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Его дочь доставлена в медучреждение.
Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего),
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал под электричку турист из Индии. Мужчина увлёкся игрой в снежки и не заметил поезда. Полученные им травмы оказались смертельными.
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