Мужчина с ребёнком попали под поезд в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/4d293d3e-a581-11ea-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области мужчина и его двухлетняя дочь попали под поезд. Выжил только ребёнок.

Инцидент произошёл утром 3 июня в городе Ивантеевке на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина с девочкой на руках был сбит электропоездом Фрязино — Москва. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Его дочь доставлена в медучреждение.

Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал под электричку турист из Индии. Мужчина увлёкся игрой в снежки и не заметил поезда. Полученные им травмы оказались смертельными.