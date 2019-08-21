Во время работ по подготовке к отопительному сезону на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко в Санкт-Петербурге произошёл разрыв трубы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Невского района.
В результате ЧП пострадала женщина, её госпитализировали.
Сейчас мы уточняем состояние, характер повреждений и куда она была доставлена. Также на месте работало ещё несколько бригад скорой, возможно, кто-то с ушибами обратился к ним за помощью. Собираем информацию, — рассказали в пресс-службе администрации РИА Новости.
Горячее водоснабжение на данном участке отключено.