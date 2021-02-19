Жалоба на решение об отмене условного срока Навальному: онлайн-трансляция

Находящийся в СИЗО-7 в московском районе Капотня оператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Павел Зеленский признал вину и отказался от защитника. Об этом рассказал директор организации Иван Жданов. 16 февраля Мосгорсуд оставил Зеленского под арестом, отказав в жалобе адвокатов об изменении меры пресечения. Что происходит с оператором ФБК и его делом — в материале NEWS.ru.

Павла Зеленского задержали 15 января по обвинению в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за два эмоциональных твита, написанных после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В тот же...