Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Короткий видеоролик, на котором запечатлён мужчина, ранивший ножом двух человек в храме Николая Чудотворца в Москве, появился в Интернете.

На кадрах видно молодого человека в красной куртке, окружённого полицейскими. Один из них дважды спросил у мужчины, зачем он напал на храм. Однако тот не ответил. Видео опубликовал телеканал РЕН...