Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,4, произошедшем в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Согласно данным сотрудников камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 169 км южнее города Северо-Курильска, а очаг залегал на глубине 67 км.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Приамурья ощутили отголоски произошедшего на территории КНР сейсмического события. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае в 240 километрах от Благовещенска. В российском городе в ночь на 7 февраля были зафиксированы толчки силой 1–2 балла.

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