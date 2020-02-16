Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,4, произошедшем в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Согласно данным сотрудников камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков
Ранее NEWS.ru писал, что жители Приамурья ощутили отголоски произошедшего на территории КНР сейсмического события. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае в 240 километрах от Благовещенска. В российском городе в ночь на 7 февраля были зафиксированы толчки силой 1–2 балла.
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