Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи на западе страны в 90 километрах от города Измир.
В Измире проживают около 2,5 миллионов человек, на данный момент сведений о жертвах и разрушениях нет. Очаг сейсмического явления залегал на глубине около семи километров,
Как писал NEWS.ru ранее, в Турции количество пострадавших в результате землетрясения на турецко-иранской границе увеличилось до 50, это был второй за сутки подземный толчок магнитудой 6,0 .
Добавьте наши новости в избранные источники