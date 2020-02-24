https://static.news.ru/photo/88742bbc-56b5-11ea-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи на западе страны в 90 километрах от города Измир.

В Измире проживают около 2,5 миллионов человек, на данный момент сведений о жертвах и разрушениях нет. Очаг сейсмического явления залегал на глубине около семи километров, информирует европейской-средиземноморский сейсмологический центр.

Как писал NEWS.ru ранее, в Турции количество пострадавших в результате землетрясения на турецко-иранской границе увеличилось до 50, это был второй за сутки подземный толчок магнитудой 6,0 .