Заподозренный в коррупции следователь уволился из СК

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Руслан Миниахметов уволился из ведомства после обращения председателя СК РФ Александра Бастрыкина к генеральному прокурору.
Рапорт об увольнении был подан в связи с выслугой лет. Руководство удовлетворило просьбу следователя.
Как
3 июля ФСБ задержала Миниахметова за получение взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что следствие подозревает сотрудника СК в незаконном вознаграждении от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным телеканала РЕН ТВ, в последнее время Миниахметов расследовал уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей.
В этот же день заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. В СК РФ обжаловали постановление Гриня и настаивали на возбуждении уголовного дела.
NEWS.ru писал, что обвинённому в коррупции следователю были возвращены личные вещи и служебное удостоверение. 4 июля сообщалось, что у Миниахметова нет никакого процессуального статуса.
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