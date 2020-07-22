Заподозренный в коррупции следователь уволился из СК

https://static.news.ru/photo/977c9a9a-cc44-11ea-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Руслан Миниахметов уволился из ведомства после обращения председателя СК РФ Александра Бастрыкина к генеральному прокурору.

Рапорт об увольнении был подан в связи с выслугой лет. Руководство удовлетворило просьбу следователя.

Как сообщает «Коммерсант», после своего задержания и неожиданного освобождения Миниахметов вернулся на работу. Его не допустили к расследованию уголовных дел и некоторое время мужчина разбирал архивы. По другим данным, он находился на больничном. По данным журналистов, следователь оценил перспективы своей дальнейшей службы и решил выйти на пенсию. Возможно, он вернётся к юридической практике в качестве адвоката.

3 июля ФСБ задержала Миниахметова за получение взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что следствие подозревает сотрудника СК в незаконном вознаграждении от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным телеканала РЕН ТВ, в последнее время Миниахметов расследовал уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей.

В этот же день заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. В СК РФ обжаловали постановление Гриня и настаивали на возбуждении уголовного дела.

NEWS.ru писал, что обвинённому в коррупции следователю были возвращены личные вещи и служебное удостоверение. 4 июля сообщалось, что у Миниахметова нет никакого процессуального статуса.