Захватчика отделения банка в Москве направят на экспертизу

https://static.news.ru/photo/e537559a-9cf6-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мужчину, захватившего офис Альфа-Банка в центре Москвы, покажут специалистам. Его направят на специальную экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как передаёт источник ТАСС, здание пришлось брать штурмом. Захватчик уже задержан. По словам собеседника агентства, он находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.

По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание. По другой, просил привести в банк звезду Ольгу Бузову, так как она у него что-то украла.

По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.

Как писал NEWS.ru, незадолго до штурма несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.