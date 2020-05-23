Захватчика отделения банка в Москве направят на экспертизу

Мужчину, захватившего офис Альфа-Банка в центре Москвы, покажут специалистам. Его направят на специальную экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Как
По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание. По другой, просил привести в банк звезду Ольгу Бузову, так как она у него что-то украла.
По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.
Как писал NEWS.ru, незадолго до штурма несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.
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