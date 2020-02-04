https://static.news.ru/photo/bbe93e26-4745-11ea-9113-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов Фото: kremlin.ru

Ситуацию с арестом чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на росгвардейца и хранение наркотиков Алексей Цыденов, занимающий пост руководителя Республики Бурятия, назвал «шокирующей».

По его словам, сейчас в регионе проходят соответствующие проверки, чтобы установить истинное положение дел, пишет «МК в Бурятии».

Рассчитываем также на активное рассмотрение уголовного дела в МВД и СК России, надеемся на максимальное внимание и объективное расследование, — сказал Цыденов.

Глава Бурятии рассказал, что 5 февраля в Москву прилетит уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Она встретится с боксёром, «чтобы понять, что на самом деле происходит».

Георгия я знаю, я знаю его маму. Для меня всё это удивительно. Не хотелось бы ошибаться — жизнь и люди разные, — но надеемся на объективное рассмотрение, будем добиваться максимальной объективности и непредвзятости, — заверил Цыденов.

Глава Бурятии также признался, что сам лично не может поверить в виновность Кушиташвили, но надеется на торжество истины в любом случае.

Как писал NEWS.ru, ночью 1 февраля Кушиташвили вместе с другом задержали сотрудники Росгвардии на Фрунзенской набережной и при обыске обнаружили свёрток с наркотиками — примерно 0,5 грамма кокаина. Вероятно, за молодыми людьми служители правопорядка следили, чтобы взять с поличным. Кушиташвили решил оказать сопротивление и на одном из сотрудников продемонстрировал боксёрские навыки. Военный суд постановил заключить боксёра под стражу. Теперь ему грозит заключение до 10 лет, а Федерация бокса России уже исключила его из списков членов сборной команды.