В Магнитогорске прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Несколько этажей охвачены огнём.
По предварительной информации, произошёл хлопок бытового газа в многоквартирном доме, — сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На месте ЧП работают экстренные службы. Причины уточняются. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв произошёл утром 26 марта в подвале электростанции на Хорошёвском шоссе в Москве. Пострадало административное здание Ваганьковской подстанции на севере столицы. Причины инцидента неизвестны. Все сотрудники предприятия были эвакуированы.