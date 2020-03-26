https://static.news.ru/photo/28c1644a-6f75-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральский репортер | Челябинск/vk.com

В Магнитогорске прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Несколько этажей охвачены огнём.

По предварительной информации, произошёл хлопок бытового газа в многоквартирном доме, — сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв произошёл утром 26 марта в подвале электростанции на Хорошёвском шоссе в Москве. Пострадало административное здание Ваганьковской подстанции на севере столицы. Причины инцидента неизвестны. Все сотрудники предприятия были эвакуированы.