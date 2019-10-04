https://static.news.ru/photo/da190476-e804-11e9-921b-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/Global Look Press

Несколько взрывов прогремело 5 октября недалеко от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» под Лос-Анджелесом.

По имеющейся информации, на одном из столбов линий электропередачи взорвался трансформатор. Опора упала на землю и загорелась.

По сообщениями очевидцев, было минимум три взрыва. Как информирует NBC, несколько участников фестиваля и спасатели получили ранения.

Как ранее писал News.ru, в Киеве вечером 4 октября в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл в Шевченковском районе.