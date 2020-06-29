Взрыв прогремел в Москве на улице Проходчиков

https://static.news.ru/photo/04ac561a-b9f7-11ea-a945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошёл на северо-востоке столицы на улице Проходчиков. В настоящее время там горят четыре квартиры.

Согласно данным источников «360», площадь пожара составляет 70 кв.м. Также известно, что спасены шесть человек, ещё четырёх передали врачам.

Была взрывная волна, я думала в меня полетят стекла. Это шок, — написала одна из очевидцев в соцсетях.

Согласно предварительной информации, в доме произошел взрыв газа.

По сведениям ТАСС , взрыв произошел после пожара. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что инцидент произошёл в доме по адресу улица Проходчиков, 3. Наблюдается открытое горение из окон.

Как писал NEWS.ru, спасатели нашли третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошёл взрыв газа. Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи.