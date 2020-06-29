Взрыв прогремел в Москве на улице Проходчиков

Взрыв произошёл на северо-востоке столицы на улице Проходчиков. В настоящее время там горят четыре квартиры.
Согласно
Была взрывная волна, я думала в меня полетят стекла. Это шок, — написала одна из очевидцев в соцсетях.
Согласно предварительной информации, в доме произошел взрыв газа.
По сведениям
Как писал NEWS.ru, спасатели нашли третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошёл взрыв газа. Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи.
Добавьте наши новости в избранные источники