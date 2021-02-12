Взрыв прогремел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

https://static.news.ru/photo/64464c5a-6d13-11eb-b657-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что из-за возгорания произошло частичное обрушение здания. Пожару присвоен ранг № 2 из пяти возможных.

Площадь пожара уточняется, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава, — говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, на складе, расположенном по адресу: улица Пограничников, дом 44, строение 3, произошли взрыв и пожар. На место прибыла руководство прокуратуры района, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе могла стать неисправность газового оборудования. По словам представителя правоохранительных органов, силовики отрабатывают и другие версии ЧП. Под завалами на месте взрыва спасатели обнаружили живого человека.