Взрыв на химическом предприятии произошёл в Италии

Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе компании 3V Sigma SpA в промышленном районе Венеции Маргера.
После взрыва начался пожар. Для его ликвидации задействованы восемь команд спасателей. Местные власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу,
NEWS.ru писал, что на оружейном заводе в болгарском городе Казанлык прогремел взрыв после возгорания дымовых смесей. У двух человек были диагностированы лёгкие ранения. В ноябре 2019 года при взрыве на этом предприятии было ранено шесть человек.
Ранее на заводе Saipol на северо-западе Франции произошёл пожар после взрыва. Работники были эвакуированы, спасательные службы установили 500-метровый периметр безопасности.
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