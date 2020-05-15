Взрыв на химическом предприятии произошёл в Италии

https://static.news.ru/photo/b52fbb9c-969a-11ea-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Esposito/Global Look Press

Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе компании 3V Sigma SpA в промышленном районе Венеции Маргера.

После взрыва начался пожар. Для его ликвидации задействованы восемь команд спасателей. Местные власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что на оружейном заводе в болгарском городе Казанлык прогремел взрыв после возгорания дымовых смесей. У двух человек были диагностированы лёгкие ранения. В ноябре 2019 года при взрыве на этом предприятии было ранено шесть человек.

Ранее на заводе Saipol на северо-западе Франции произошёл пожар после взрыва. Работники были эвакуированы, спасательные службы установили 500-метровый периметр безопасности.