Взрыв произошёл на заводе компании Saipol на северо-западе Франции. Он спровоцировал пожар в здании. Предприятие расположено неподалеку от города Руан в департаменте Приморская Сена.
Работники были эвакуированы, на место ЧП прибыли пожарные. Установлен 500-метровый периметр безопасности,
Агентство отмечает, что завод имеет европейскую классификацию Seveso, что свидетельствует о наличии на его территории опасных для человека веществ.
Ранее, как писал NEWS.ru, в воинской части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах взорвался газовый баллон. Пострадали шестеро военнослужащих.
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