https://static.news.ru/photo/3b4a0aca-652c-11ea-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: raphtual/twitter.com

Взрыв произошёл на заводе компании Saipol на северо-западе Франции. Он спровоцировал пожар в здании. Предприятие расположено неподалеку от города Руан в департаменте Приморская Сена.

Работники были эвакуированы, на место ЧП прибыли пожарные. Установлен 500-метровый периметр безопасности, сообщает ТАСС. Имеются ли пострадавшие доподлинно неизвестно.

Агентство отмечает, что завод имеет европейскую классификацию Seveso, что свидетельствует о наличии на его территории опасных для человека веществ.

Ранее, как писал NEWS.ru, в воинской части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах взорвался газовый баллон. Пострадали шестеро военнослужащих.