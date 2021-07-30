Взбесившийся ротвейлер покусал двух детей в Подмосковье

В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух детей, их пришлось госпитализировать с множественными травмами. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошёл в деревне Филипповское Чеховского городского округа 31 июля, когда женщина с двумя детьми покупала у местной жительницы овощи. В это время на приусадебном участке собака породы ротвейлер сорвалась с ошейника и выбежала на улицу. Там она напала на четырёхлетнюю девочку, а затем повалила коляску с 11-месячным мальчиком и стала кусать его за голову.

На крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.

Дети были госпитализированы с множественными укушенными ранами. Проводится доследственная проверка.

Ранее в МЧС рассказали, как избежать нападения собак. В марте в подмосковной Истре 11-летняя школьница погибла во время прогулки со своими собаками. Животные заигрались с её длинным шарфом и задушили ребёнка.