Взбесившийся ротвейлер покусал двух детей в Подмосковье

В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух детей, их пришлось госпитализировать с множественными травмами. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент
На крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.
Дети были госпитализированы с множественными укушенными ранами. Проводится доследственная проверка.
Ранее в МЧС рассказали, как избежать нападения собак. В марте в подмосковной Истре 11-летняя школьница погибла во время прогулки со своими собаками. Животные заигрались с её длинным шарфом и задушили ребёнка.