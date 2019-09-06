https://static.news.ru/photo/54ea9678-d08c-11e9-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сыщики не связывают нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову с её профессиональной деятельностью. Целью злоумышленников было ограбление.

Именно эту версию следователи рассматривают как основную, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Неизвестный в ночь на 6 сентября проник на территорию дома Памфиловой в Московской области и несколько раз ударил её электрошокером, после чего скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», стражи порядка проводят следственные действия и ищут злоумышленника, писал News.ru.