Вторая ракета разрушила в Гяндже около десяти домов

https://static.news.ru/photo/3dfebb46-101a-11eb-9969-fa163e074e61_660.jpg Фото: HikmetHajiyev/twitter.com

Вторая попавшая по Гяндже ракета разрушила около десятка частных домов. При атаке погиб один человек, около десяти получили ранения.

Гянджа подверглась обстрелу в ночь на 17 октября. Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах. Отмечается, что воронка на месте попадания второй ракеты меньше, чем на месте первого удара. Предположительно, использовалась не баллистическая ракета Scud, а снаряд меньшей мощности «Смерч», передаёт ТАСС.

Жертвами атаки на Гянджу, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, стали 12 человек.

Видеозапись ракетного обстрела города появилась в Интернете.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракетный обстрел города Гянджа в ночь на 17 октября вёлся с территории Армении, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.