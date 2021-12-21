Врачи спасли омского студента, которому проткнули голову рапирой

Врачам в Омске удалось спасти 19-летнего студента ОмГУ, который получил ранение в голову рапирой. Так закончилась его попытка освоить фехтование без средств защиты. Тем не менее медики спасли омичу не только жизнь, но и зрение. Все жизненно важные функции мозга тоже оказались не задеты, сообщает Telegram-канал Mash.

Две рапиры для фехтования ранее приобрёл друг пострадавшего. После чего, в выходной день, оба отправились во двор на улице Багратиона, чтобы испробовать оружие в деле. Никаких защитных костюмов у ребят не было. В итоге парень получил удар в лицо острым предметом.

Сейчас пациент в больнице, врачи надеются, что он сможет полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Ижевска. Разбирательство началось после того, как мужчина заставил своего 12-летнего сына напасть с ножом на врача. Ребёнок нанёс медику три ножевых ранения в спину и живот, после чего был задержан медперсоналом больницы. Врач госпитализирован.