Врач рассказал, от чего зависит восстановление Хлебниковой после пожара

Выздоровление певицы Марины Хлебниковой, доставленной в больницу после пожара в квартире, зависит от ряда факторов, рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев изданию «Слово и Дело». Первый из них — степень поражения поверхности тела: 50% его ожогов не фатальны, шансы на выживание и реабилитацию есть.

Второй фактор — это момент внутреннего поражения, насколько человек надышался угарным газом и насколько выражено поражение лёгких. Здесь ничего не известно — человек в бессознательном состоянии, функции внешнего дыхания провести невозможно — такие объективные исследования. Единственное, что можно сделать — компьютерно-томографическое исследование лёгких, — сказал Зайцев.

Ещё один фактор, по мнению врача, — поражение дыхательных путей, и в случае с Хлебниковой неясно, был ли прямой ожог слизистых оболочек. Также Зайцев считает важным иммунитет организма, его состояние в данный момент. В правильности выбранного врачами лечения он не сомневается, потому что актриса находится в профильном московском учреждении.

А вот дальше всё уже на стороне пациента и того, как это разрешится. Тем не менее это не совсем патовая ситуация, поэтому шансы безусловно есть. Поэтому Марине — скорейшего выздоровления, быстрой реабилитации и выхода из этого состояния, — резюмировал Зайцев.

Пожар произошёл в двухуровневой квартире Хлебниковой. На тот момент дома кроме певицы находились её родители и дочь. В квартире выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Певицу доставили в НИИ Склифосовского, из дома были эвакуированы пять человек. Сообщалась, что Хлебникова впала в кому и находится на ИВЛ, но позднее информацию о коме опровергли.