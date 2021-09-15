Врач-дезинфектолог опроверг официальную версию смерти съевшей арбуз семьи

Врач-дезинфектолог и эксперт по борьбе с насекомыми и грызунами Николай Дубинин опроверг заявление начальника столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Шигеева о причинах смерти съевшей арбуз из «Магнита» семьи. По его словам, россияне не могли отравиться лямбда-цигалотрином, использующимся при дезинфекции насекомых. Об этом пишет Lenta.ru.

Это совершенно никак невозможно. При попадании небольших количеств на арбузы, которые в корке, отравления такого никак не может произойти. Это вещество цигатрин, которое и до этого было обнаружено, и его действующее вещество лямбда-цигалотрин — это совершенно обычный пиретроид, один из группы препаратов против насекомых. Ничего такого происходить не может, — заверил Дубинин.

В качестве ещё одного аргумента он привёл в пример бензин: по словам дезинфектолога, лямбда-цигалотрин невероятно сильно пахнущее токсичное вещество и человек, заметив резкий запах, не стал бы есть отравленный арбуз, «это как отравиться, глотнув бензина», резюмировал Дубинин.

Никто же не будет пить бензин, никто не будет есть продукты, загрязнённые бензином. Он же такой вонючий. Все эти пестициды и этот в частности. Никто не сможет его такую дозу принять внутрь, чтобы отравиться. Он слишком сильно воняет. Это нонсенс — отравление этими веществами, — отрезал врач.

Ранее стало известно, что семья из трёх человек попала в больницу с отравлением 10 сентября: девочка, её мать и бабушка. Накануне они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит проверку.

Силовики задержали главного подозреваемого по делу — 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на Совхозной улице незадолго до происшествия. Антон Котов по решению суда проведёт два месяца в СИЗО, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.