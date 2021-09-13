Силовики задержали подозреваемого по делу об отравлении арбузом в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на улице Совхозной, где погибшие местные жители купили арбуз. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. Кроме того, следователи допросили других сотрудников частной компании, которая проводила обработку помещения. Они получили документацию и взяли образцы веществ, которые использовали при дезинсекции.

Приоритетной версией следствия остаётся нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает.

Жительницы столичного района Люблино 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.