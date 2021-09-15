Суд арестовал обвиняемого по «арбузному делу»

Московский суд принял решение об аресте дезинсектора Антона Котова, который проходит обвиняемым по делу об отравлении арбузом семьи из столичного района Люблино, он будет находиться под стражей почти два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет РИА Новости.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый проведёт в СИЗО два месяца: его арест должен закончиться 10 ноября.

Мужчине предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Адвокат обвиняемого рассказал, что его клиент не признаёт вину. Защита посчитала ходатайство следователя несвоевременным и просила отклонить его. Меру пресечения сторона защиты также просила смягчить.

В данной ситуации мы понимали, что и домашний арест — уже чудо, — подчеркнул юрист.

10 сентября стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.

Котов является сотрудником компании «Областной центр дезинфекции», которая проводила обработку от насекомых магазина «Магнит», где был куплен арбуз. По версии следствия, причиной случившегося стали нарушения правил дезинсекции.

Между тем юрист предположил, что причиной летального исхода могло стать плохое качество воды, в которой мыли арбуз перед употреблением в пищу дома. А генеральный директор Областного центра дезинсекции заявил, что служба проводит все работы с соблюдением санитарных норм и дезинфектор сделал «всё правильно», действуя в строгом соответствии с инструкцией.