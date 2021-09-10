В Москве бабушка и внучка умерли, съев арбуз

В Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Baza.

Ягода была куплена в магазине на Совхозной улице. Вечером 8 сентября семья съела часть арбуза за ужином — от лакомства отказался только глава семейства. На следующий день у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота. Приехавшие на место специалисты СМП не стали госпитализировать пострадавших, списав всё на обычное отравление.

К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. Состояние бабушки и внучки оценивалось как критическое, а состояние матери — как тяжёлое. Вечером того же дня пожилая женщина скончалась в отделении реанимации. Утром 10 сентября умерла девочка.

Ранее десять школьников отравились газами от фейерверков в санатории «Новая Истра» в посёлке Пионерский в Подмосковье. На сборах танцевальной школы подростки пускали салюты.