Глава службы дезинсекции оценил действия в «Магните» до отравления россиян

Генеральный директор Областного центра дезинсекции Дмитрий Кутьев назвал правильными действия сотрудника, обработавшего арбузы в «Магните» средством для уничтожения насекомых, и это не могло стать причиной массового отравления россиян. Ролик с его заявлением опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Кутьев заявил , что служба проводит все работы с соблюдением санитарных норм и использует дезинфицирующее вещество цигатрин более пяти лет. По его словам, дезинфектор Антон Котов не нарушал правила обработки помещения и сделал «всё правильно», действуя в строгом соответствии с инструкцией.

У нас есть СанПиН. Мы все работы свои оказываем в рамках санитарных норм и правил. <...> Мне тяжело осознавать, что нам это внушают, обвиняют, пытаются из нас сделать виновных, — заявил глава компании.

Ранее стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на улице Совхозной, где погибшие местные жители купили арбуз. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении. Между тем юрист заявил, что причиной летального исхода могло стать плохое качество воды, в которой обмывали арбуз перед употреблением в пищу дома.