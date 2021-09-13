Названа новая версия гибели людей в деле об отравлении арбузом

Сотрудник дезинсекции не виноват в гибели людей, в данной ситуации причиной летального исхода стала плохая вода, заявил «Царьграду» юрист Александр Толмачёв. Так он прокомментировал дело о смерти двух человек из-за отравления арбузом.

Думаю, пострадавшие не сумасшедшие люди, которые слизывали с корки арбуза всю ту «накипь», что там была. Я в это не верю, — отметил эксперт.

Он напомнил, что 20 лет назад в Москве в районе Люблино и Марьино закапывали поля аэрации, чтобы потом на их месте построить жилые дома. Тогда миллионы кубометров фекалий переправляли в другие места.

Однако часть бывших сотрудников «Водоканала» в личных беседах со мной говорили страшные вещи. Мол, скважины, которые бурятся на глубине в полкилометра или километр в Москве, закачивают все наши фекалии, — поделился специалист.

Толмачёв считает, что основная версия гибели людей связана с водой, которой снабжали дом, потому что арбуз никак не может быть причиной отравления и тем более смерти.

Учитывая, что появились первые сообщения о том, что Роспотребнадзор нашёл в пробах воды из дома что-то отличающееся от нормы, версия с отравленными подземными водами может стать более реалистичной, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек в тяжёлом состоянии.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на улице Совхозной, где погибшие местные жители купили арбуз. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении.