Подозрительный мужчина в «Магните» на Совхозной улице попал на видео

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой мужчина совершает подозрительные действия возле стеллажа с фруктами в «Магните» на улице Совхозной в Москве. Там купила арбуз семья, в которой смертельно отравились два человека. Видео предоставил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина стоит возле стеллажа с фруктами, а затем убегает. Какого числа было снято видео, неизвестно.

А вот 7 сентября, за день до происшествия, сотрудник проводил, вероятно, санитарную обработку, его действия тоже есть на видео. Дезинфекция, по мнению токсикологов, могла стать причиной гибели двух человек.

По данным телеканала, неизвестные после ЧП проникли в опечатанный магазин и изучили записи с камер.

Семья из трёх человек попала в больницу с отравлением 10 сентября: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.

Поставщик арбузов предоставил результаты повторной лабораторной проверки плодов. Исследования не выявили превышения содержания токсичных элементов, нитратов и пестицидов.