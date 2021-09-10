СК возбудил дело после смерти бабушки и внучки от отравления арбузом

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после смерти бабушки и внучки-подростка, которые скончались после отравления арбузом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
Дело
Как сообщалось ранее, в Москве отравилась семья из трёх человек (отец, который является четвёртым, от арбуза отказался). На следующий день после трапезы у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота. Приехавшие на место специалисты СМП не стали госпитализировать пострадавших, списав всё на обычное отравление.
К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. Состояние бабушки и внучки оценивалось как критическое, а состояние матери — как тяжёлое. Вечером того же дня пожилая женщина скончалась в отделении реанимации. Утром 10 сентября умерла девочка.
В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу. Прокуроры, в свою очередь,
Кроме того, столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следствием по данному факту.
Ранее сообщалось, что десять школьников отравились газами от фейерверков в санатории «Новая Истра» в посёлке Пионерский в Подмосковье. На сборах танцевальной школы подростки пускали салюты.