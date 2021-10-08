СК возбудил дело против директора казанской школы, где произошла стрельба

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба. Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, которая обернулась массовым расстрелом в учебном заведении, она находится под подпиской о невыезде, сообщает «Реальное время».

После 20 допросов в качестве свидетеля директор казанской гимназии № 175 Амина Валеева получила статус обвиняемой. Избирать меру пресечения не стали — ограничились подпиской о невыезде, — сообщает издание.

Валеевой вменяют в вину отсутствие нормальной охраны в гимназии и общие недостатки в системе обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Валеева стала четвертой подозреваемой по этому делу. Кроме директора гимназии в совершении преступления обвиняют самого стрелка Ильназа Гaлявиева, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиaаншина и директора охранного предприятия «Ваша безопасность» Сергея Иванова

11 мая произошло нападение на гимназию № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

По словам Галявиева, он предпочитает в качестве наказания пожизненное заключение принудительному лечению. Юноша боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести.