https://static.news.ru/photo/fe725c0e-4fb6-11ea-bde1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь студентов химико-технологического института госпитализированы из общежития из-за отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области. Кто-то распылил баллончик с газом, в результате чего студенты почувствовали себя плохо.

Распыление произошло из-за конфликта, студенты повздорили между собой, но ни драки, ни применения оружия не было, сообщает «Интерфакс-Центр». По неофициальной информации, в конфликте участвовали иностранные студенты и сотрудники общежития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала нескольких молодых людей, которые угрожали оружием охраннику одного из московских ресторанов «Макдоналдс». Посетители заведения вели себя шумно, а когда охранник сделал им замечания, один из молодых людей достал пистолет и направил его на мужчину.