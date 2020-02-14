Восемь студентов химико-технологического института госпитализированы из общежития из-за отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области. Кто-то распылил баллончик с газом, в результате чего студенты почувствовали себя плохо.
Распыление произошло из-за конфликта, студенты повздорили между собой, но ни драки, ни применения оружия не было,
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала нескольких молодых людей, которые угрожали оружием охраннику одного из московских ресторанов «Макдоналдс». Посетители заведения вели себя шумно, а когда охранник сделал им замечания, один из молодых людей достал пистолет и направил его на мужчину.
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