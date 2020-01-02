Вертолёт Black Hawk Вертолёт Black Hawk Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жертвами аварийной посадки вертолёта на Тайване стали восемь человек, в том числе начальник Генштаба ВС Шэнь Имин острова.

По данным местного правительства, воздушное судно приземлилось на севере провинции.

Согласно предварительной информации, в авиакатастрофе выжили пять человек.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о пропаже вертолёта с начальником генштаба в Тайване. Вертолёт принадлежит Минобороны страны. На борту кроме начальника генштаба находились другие высокопоставленные лица, военные чиновники.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях