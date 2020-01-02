https://static.news.ru/photo/bc9cd4de-2d2a-11ea-b138-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Black Hawk Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жертвами аварийной посадки вертолёта на Тайване стали восемь человек, в том числе начальник Генштаба ВС Шэнь Имин острова.

По данным местного правительства, воздушное судно приземлилось на севере провинции.

Согласно предварительной информации, в авиакатастрофе выжили пять человек.

8 confirmed dead, including Shen Yi-ming, the island of #Taiwan 's "Chief of the General Staff," in the Black Hawk helicopter crash Thursday morning. 5 people survived the crash: media reports https://t.co/4vel8NeAmJ — Global Times (@globaltimesnews) 2 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о пропаже вертолёта с начальником генштаба в Тайване. Вертолёт принадлежит Минобороны страны. На борту кроме начальника генштаба находились другие высокопоставленные лица, военные чиновники.