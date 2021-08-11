Восемь человек числятся пропавшими при крушении вертолёта на Камчатке

Восемь человек, находившихся на борту вертолёта, потерпевшего крушение на Курильском озере, пока остаются не найденными. Это семь пассажиров и один член экипажа, сообщает ТАСС.

Вероятно, люди погибли и их тела находятся на дне озера. Восемь спасённых человек доставлены на вертолётах в краевую больницу, состояние двоих оценивается как тяжёлое. По словам представителя авиакомпании, все пассажиры были застрахованы.

Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск- Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана, — заявил агентству коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший Ми-8, Дмитрий Черных.

Тур на Курильское озеро было организован ООО «Турист», нареканий к работе турфирмы за последний год не было. Пока нет информации, из каких регионов были туристы, находившиеся в потерпевшем крушении вертолёте.

Известно, что перед вылетом вертолёт был осмотрен, неполадок не обнаружено, но посадка проходила в условиях тумана. В парке авиакомпании «Витязь-Аэро» более 20 вертолётов Ми-8. Разбившееся судно проходило капитальный ремонт в прошлом году. Командир экипажа — бывший военный лётчик.

Ранее туристов, пострадавших при крушении вертолёта на Камчатке, привезли в краевую столицу. Вертолёты с людьми приземлились в Петропавловске-Камчатском.