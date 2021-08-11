Туристов с упавшего вертолёта привезли в Петропавловск-Камчатский

Туристов, пострадавших при крушении вертолёта на Камчатке, привезли в краевую столицу. Вертолёты с людьми приземлились в Петропавловске-Камчатском, сообщает ТАСС.

Теперь пострадавших доставят в краевую больницу на машинах скорой помощи. На место крушения воздушного судна на Курильском озере прибыли спасатели. С собой у специалистов есть всё необходимое для проведения аварийно-спасательных работ оборудование.

Всего в проведении спецоперации задействованы более 60 человек и 10 единиц техники. Известно, что вертолёт упал в озеро неподалёку от острова Сердце Алаида, настолько глубокое, что его глубина точно неизвестна. Остров расположен в пяти километрах от кордона «Озерной» на берегу Курильского озера.

Ранее сообщалось, что 12 августа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на территории Южно-Камчатского заказника. На борту, по предварительным данным, находились 13 пассажиров и три члена экипажа. На данный момент спасены восемь человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.