Вопрос о размещении эвакуированных из хосписа стариков решают власти

https://static.news.ru/photo/d643c9a6-931e-11ea-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Власти подмосковного Красногорска решают, где разместить эвакуированных из горевшего хосписа стариков. Сейчас они находятся на соседнем участке.

Это уже второй пожар в заведении подобного типа: в апреле горел частный дом престарелых «Третий возраст» в Москве. Столичный дом престарелых находился на улице Мякининской. Там причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной, пишет ТАСС. У дома престарелых не было разрешения на предоставление услуг, а здание располагалось в не принятом в эксплуатацию здании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девять человек находятся в больнице после пожара в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Шесть из них помещены в реанимацию.