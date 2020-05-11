Вопрос о размещении эвакуированных из хосписа стариков решают власти

Власти подмосковного Красногорска решают, где разместить эвакуированных из горевшего хосписа стариков. Сейчас они находятся на соседнем участке.
Это уже второй пожар в заведении подобного типа: в апреле горел частный дом престарелых «Третий возраст» в Москве. Столичный дом престарелых находился на улице Мякининской. Там причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной,
Ранее NEWS.ru сообщал, что девять человек находятся в больнице после пожара в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Шесть из них помещены в реанимацию.
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